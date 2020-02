Koppel betrapt inbrekers op heterdaad, daders op de vlucht SHVM

15 februari 2020

22u09 19 Zemst De lokale politie van Zemst is zaterdagavond rond 20 uur een zoektocht gestart naar twee mannen die ervan verdacht worden een inbraak te hebben gepleegd in een woning in de Albertlaan in Elewijt. Een koppel betrapte ze in hun woning.

Het was zaterdagavond bij thuiskomst dat het koppel twee inbrekers op heterdaad in hun woning betrapte. Het duo vluchtte meteen te voet weg. Volgens enkele getuigen vluchtten de dieven vervolgens in volle snelheid met een wagen.

Of de inbrekers erin slaagden enkele bezittingen van het koppel mee te nemen, is nog onduidelijk. Wel werd een glazen deur in de woning beschadigd.

De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten en startte dezelfde avond met een zoektocht naar de twee met behulp van een helikopter. Voorlopig is het duo nog steeds spoorloos.