Konijnenstraat tijdelijk dicht voor fietsers en wandelaars Robby Dierickx

24 februari 2020

15u02 0

Fietsers en wandelaars zullen voorlopig niet meer door de Konijnenstraat in Zemst kunnen. De straat – een stukje groen tussen het jaagpad van de Zenne en de Hoogstraat - wordt immers afgesloten voor alle fiets- en wandelverkeer. Aanleiding is de werf net voor de Eglegemvijver. Om de veiligheid te garanderen en onbevoegden van de werf te houden, werd beslist om alle verkeer er te verbieden. Er is een omleiding voorzien via de Hoogstraat en de Zemstsesteenweg, die de omleiding van het fietsknooppuntennetwerk volgt.