Knelpuntwandeling moet gemeente toegankelijker maken voor mensen met beperking Robby Dierickx

29 mei 2019

14u39 0 Zemst Om de gemeente toegankelijker te maken voor mensen met een beperking heeft het schepencollege woensdagmiddag een knelpuntwandeling georganiseerd. Daarbij werd nagegaan waar er zich obstakels bevinden.

Bij het ontwerpen van de openbare ruimte wordt niet altijd stilgestaan bij de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, senioren die minder goed te been zijn of jonge gezinnen met kinderwagens en kleine fietsjes. Het schepencollege van Zemst engageert zich dit jaar opnieuw om de gemeente meer toegankelijk te maken voor die doelgroepen. Om dat doel te bereiken, werd woensdagmiddag een knelpuntwandeling georganiseerd. Zowel mensen met als zonder beperking konden deelnemen. De deelnemers zonder beperking konden dat in een rolstoel, met een blinddoek of een koptelefoon doen zodat ze zich beter konden inleven. Onder meer schepen Dirk Van Roey (N-VA) kroop in een rolstoel. Tijdens de wandeling van een viertal kilometer werd op zoek gegaan naar moeilijke punten op de openbare weg.

In een volgende fase wordt een verslag opgesteld en op basis daarvan worden oplossingen gezocht voor de obstakels.