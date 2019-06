Kleinschalige zorgprojecten voor mensen met beperking in voormalig rusthuis? Robby Dierickx

13 juni 2019

17u05 3 Zemst Het schepencollege van Zemst en een private partner overwegen het OCMW-gebouw in de Hoogstraat een nieuwe bestemming te geven. Het voormalige rusthuis doet momenteel dienst als administratief centrum voor enkele diensten, maar voldoet niet meer aan belangrijke vereisten. Een private partner wil er een kleinschalig zorgproject voor mensen met een beperking in onderbrengen.

De teams Personeel en organisatie, Financiën en Vrije Tijd hebben er momenteel nog onderdak in en in de zijvleugels bevinden zich nog enkele woongelegenheden, maar het voormalige rusthuis in de Hoogstraat voldoet momenteel niet meer aan de hedendaagse normen van brandveiligheid, comfort en duurzaamheid. Omdat de kosten om het gebouw te renoveren te hoog oplopen voor het lokaal bestuur, wordt al geruime tijd naar een oplossing gezocht waarbij het gebouw een bestemming krijgt die aansluit bij de historiek ervan.

Haalbaarheidsstudie

“Onlangs werden we gecontacteerd door een organisatie die kleinschalige zorgprojecten voor personen met een beperking realiseert”, vertelt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Ze stelden ons de vraag wat de mogelijkheden zijn. Onder voorbehoud van een gunstig resultaat van een haalbaarheidsstudie, wenst de organisatie een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Dit project past binnen de visie van de gemeente om zorg op maat aan te bieden, zonder dat we zelf als actor moeten fungeren.”

De kosten voor de aanpassingswerken zouden voor de organisatie zijn. Ondertussen zoekt de gemeente binnen haar patrimonium onderdak voor de diensten die nog actief zijn in het voormalig rusthuis. De enkele woonentiteiten die momenteel nog bewoond zijn, blijven onaangeroerd want vallen niet binnen de projectzone.