Kleinschalige wintereditie Weerdse Bierfeesten met Stijn Van de Voorde RDK

15 oktober 2019

11u36 0 Zemst Op de echte Weerdse Bierfeesten is het nog wachten tot begin mei, maar de organisatie plant op vrijdag 17 januari wel een kleine wintereditie. Zo staat in zaal d’Oude School in Weerde de theatervoorstelling ‘For those about to rock: I salute you’ van Studio Brussel-gezicht Stijn Van de Voorde gepland.

De voorstelling staat bol van de straffe muziek, exclusieve beelden en mooie (en minder mooie) verhalen over grote en minder bekende muzikale helden. De show in Weerde is één van de laatste try-outs, waarna Stijn Van de Voorde aan zijn tournee door heel Vlaanderen begint. Tickets zijn verkrijgbaar via www.weerdsebierfeesten.be.

Na de voorstelling vindt in d’Oude School, die voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige pub, een gratis bierfeestencafé plaats. De organisatie serveert verschillende bieren en snacks. “Het is pas de eerste keer dat we dit organiseren”, zegt Stijn Bauters. “We willen hiermee de twee hoofdingrediënten van het feestweekend, lekker bier en muziek, ook in de wintermaanden een plaats geven.”

De deuren openen om 19.30 uur. Een uur later start de voorstelling en om 22 uur gaat het bierfeestencafé open.