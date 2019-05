KK Streven organiseert 22ste fietsrally op Hemelvaartdag RDK

27 mei 2019

Nu donderdag 30 mei organiseert toneelvereniging KK Streven haar 22ste editie van de fietsrally. De fietstocht is tussen de 20 en de 25 kilometer lang en loopt voornamelijk langs rustige wegen. Onderweg moeten deelnemers allerlei vragen oplossen en moeten foto’s opgemerkt worden. De start is voorzien tussen 13 en 14 uur aan de Schranshoeve in Eppegem. De deelnameprijs bedraagt 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Er vallen veel mooie prijzen te winnen en elke deelnemer gaat sowieso met een prijs naar huis.