Kinderboek ‘Help, ik ben een virus’ helpt ouders antwoorden op prangende vragen Pascale De Snijder en Ingrid Van der Haegen brengen boek voorlopig alleen digitaal uit Robby Dierickx

19 april 2020

17u24 0 Zemst Het is voor ouders niet altijd gemakkelijk om een gepast antwoord te vinden op de vragen van hun kinderen over het coronavirus, maar nu krijgen ze hulp van Pascale De Snijder (51) en Ingrid Van der Haegen (46). Zij schreven het kinderboek ‘Help, ik ben een virus’, waarin kinderen op hun niveau uitleg krijgen over het virus. Voorlopig is het gratis boek alleen digitaal verkrijgbaar.

Ondertussen heeft het coronavirus al meer dan 5.500 slachtoffers gemaakt in ons land. Vijf weken lang al moeten we ‘in ons kot’ blijven en krijgen de kinderen geen les meer. De nieuwsuitzendingen gaan uitsluitend over het virus. Dat dit alles vragen oproept bij kinderen, is meer dan logisch. Voor ouders is het echter niet altijd even gemakkelijk om een antwoord op die vragen te vinden. En dus kroop Pascale De Snijder uit Elewijt kort na de lockdown in haar pen. Vandaag – vijf weken later – is haar kinderboek ‘Help, ik ben een virus’ klaar. De illustraties zijn van de hand van Ingrid Van der Haegen uit Schriek.

“Voor volwassenen zijn het al surreële weken geweest, wat moet het dan wel niet voor kinderen zijn”, vraagt Pascale De Snijder zich af. “Dat ze met 1.001 vragen zitten, is meer dan logisch. Maar wat moet je steeds zeggen tegen je kinderen? Met dit boekje wil ik ouders helpen wanneer hun kinderen opnieuw met een reeks vragen zitten. Het is zo geschreven dat het perfect voorgelezen kan worden.”

Voetjes geven

Op de eerste pagina krijgen ouders tips over hoe ze het best met hun kinderen praten over het coronavirus en hoe je dit in kindertaal kan uitleggen. “Nadien stellen we het virus, uiteraard Corona genaamd, even voor aan de kinderen” legt Pascale uit. “Vervolgens geven we vijf tips om Corona zo snel als mogelijk uit ons leven te verbannen. Het gaat onder meer over afstand bewaren, waarom we voetjes in plaats van handjes moeten geven en hoe je moet niezen in je elleboog. Tot slot komt ook het toekomstige vaccin nog kort aan bod.”

Dat kinderen met 1.001 vragen zitten, is meer dan logisch. Maar wat moet je hen steeds zeggen? Met dit boekje wil ik ouders helpen wanneer hun kinderen opnieuw met een reeks vragen zitten Pascale De Snijder

Voorlopig is ‘Help, ik ben een virus’ alleen online beschikbaar, al hopen Pascale en Ingrid op termijn wel nog een uitgever te vinden zodat het ook in papieren vorm verdeeld kan worden. Het online boek is gratis verkrijgbaar.

Voor Pascale is ‘Help, ik ben een virus’ al haar derde kinderboek. De vorige twee gingen ook over zware thema’s. In ‘Het Hart van mama’ vertelt de auteur hoe een mama omgaat met kanker en dat overbrengt op haar kinderen, terwijl het in ‘Tuur is ziek’ gaat over hoe ouders zich kunnen voorbereiden op een ziek kindje. “Die zware thema’s zijn het gevolg van het feit dat ik in mei 2006 huidkanker kreeg. Een verhaal met een goede afloop, maar een periode die een enorme impact op mijn leven had en die ik bijgevolg nooit zal vergeten”, besluit Pascale De Snijder.

Ondertussen is de Elewijtse ook nog met een boek over pestgedrag bezig. De illustraties zijn ook van de hand van Ingrid Van der Haegen. Ze zoeken nog een uitgeverij voor het boek.