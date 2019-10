Kick off van G-Explore, een dag volledig in het teken van sport voor mindervaliden Margo Koekoekx

04 oktober 2019

18u43 0 Zemst Op het Bloso domein in Hofstade vond vrijdag 4 oktober de Kick off van G-Explore plaats. G-Explore is de verzamelnaam van hun nieuwe MAPICO-oriëntatieparcours en het G-luik van het Sportimonium (Olympisch Museum)

Zo’n 70 actieve deelnemers waren aanwezig om te starten met een actieve opwarming en daarna het MAPICO-parcours af te leggen. Hierbij moesten ze via spelopdrachten opzoek gaan naar houten dieren. Dit is speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden en is volledig rolstoel toegankelijk.

Onder de middag konden de deelnemers even bijkomen met een lekkere tas soep. Na de middag was iedereen welkom op de G-sportinstuif in het Sportimonium. Ook hier is het volledige Olympische parcours aangepast voor rolstoelgebruikers. Vanaf 7 oktober is het parcours open voor iedereen. Wie wil kan een kijkje nemen op de website: www.sport.vlaanderen/waar-sporten.