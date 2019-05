KASTZE-gemeenten ondertekenen charter voor meer verkeersveiligheid RDK

22 mei 2019

14u28 0 Zemst Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout hebben woensdagochtend het SAVE-charter ondertekend. Daarmee engageren de gemeenten zich om zich meer in te zetten voor een verkeersveilige omgeving.

In Zemst kwam het initiatief van de ondertekening van het SAVE-charter van CD&V-gemeenteraadslid Peggy Muyldermans, de mama van Merel De Prins. Het toen 12-jarige meisje uit Zemst werd vier jaar geleden doodgereden in Vilvoorde. De gemeenteraad keurde haar voorstel unaniem goed. In Steenokkerzeel kwam de vraag van oppositiepartij Groen en ook daar werd het punt unaniem goedgekeurd. Woensdag volgde dan ook de ondertekening van het SAVE-charter aan gemeenschapscentrum De Melkerij in Zemst. Ook Kampenhout zette een handtekening onder het charter.

Op die manier engageren de drie gemeenten die deel uitmaken van politiezone KASTZE zich om de komende jaren vol in te zetten op verkeersveiligheid. Concreet betekent dit dat de gemeenten een zevenstappenplan van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) moeten volgen. Zo moet er onder meer een verkeersveiligheidsanalyse gebeuren.