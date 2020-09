Jorn Rijmenams en KFC Eppegem voor eerste thuismatch: “Meer regelmaat brengen in onze resultaten” Adriaan Schepers

22 september 2020

18u47 0 Zemst Nadat het op de openingsspeeldag op de valreep een punt moest toestaan op Lebbeke, ontvangt KFC Eppegem dit weekend Lochristi. Starten met een vier op zes, middenvelder Jorn Rijmenams zou er meteen voor tekenen.

“De drie punten in Eppegem houden is altijd het doel maar deze keer nog meer na het zure puntenverlies op Lebbeke”, opent Rijmenams. “We liepen er tot 0-2 uit maar in de allerlaatste minuut maakte Lebbeke nog gelijk. Een opdoffer voor ons. Op voorhand hadden we misschien wel getekend voor een punt op Lebbeke maar als je de overwinning bijna kunt ruiken, is de nasmaak toch eerder wrang. Daarom willen we dit weekend wel aan het langste eind trekken voor onze eigen supporters. Makkelijk zal dat niet worden want met Lochristi treffen we een ploeg die tot afgelopen weekend nog in de Beker van België actief was. Wat wil zeggen dat zij over de nodige kwaliteiten beschikken en dat we hen niet mogen onderschatten. We zullen er allemaal moeten staan, van de eerste minuut tot in de blessuretijd.”

Zelf is de dertigjarige Rijmenams ondertussen één van de anciens van de club, waarin bewust voor een verjonging werd gekozen. Waar acht hij dit Eppegem dit seizoen toe in staat?: “De jonge spelers die bij de ploeg zitten, doen het goed. Maar we mogen ook niet meteen alles van hen verwachten. Het zal net als de vorige jaren in deze reeks niet alleen op techniek aankomen maar zeker ook op karakter. Het zal knokken worden voor de punten maar als groep staan we sterk. Iedereen wil er ook voor gaan en we weten waar we aan moeten werken. Als ons dat lukt, kunnen wij een mooi seizoen tegemoet gaan.”

Pieken en dalen

“Vorig jaar stonden we op een achtste plaats toen de competitie werd stopgezet, maar eigenlijk had dat best meer mogen zijn. We begonnen heel sterk en wonnen zelfs de eerste periodetitel. Nadien gleden we meer en weg. Dit jaar willen we dus heel graag meer regelmaat brengen in onze resultaten. Minder met pieken en dalen. En dan moet het mogelijk zijn om hoger te kunnen eindigen dan een achtste plaats. Gezien de kwaliteiten die in dit Eppegem zitten, is dat zeker niet te hoog gegrepen.”