Jongeman geeft buurman ouders kopstoot WHW

14 oktober 2019

17u32 0 Zemst Een twintiger uit Zemst riskeert 7 maanden cel voor slagen en verwondingen. Hij gaf de buurman van zijn ouders een kopstoot. “Het slachtoffer ligt al jaren in conflict met zijn ouders en hij trekt zich dat hard aan”, aldus de verdediging.

Op 22 juni 2016 sloegen de stoppen door bij de man. Toen hij bij zijn ouders langsging zag hij hun buurman een container vullen. “Deze heb je nog tegoed”, sprak hij hem aan en vervolgens gaf hij hem een kopstoot. Tegen de politie minimaliseerde hij de feiten. “Hij heeft me eerst op een agressieve manier aangesproken en daarna heeft hij me vastgegrepen. Ik heb me enkel verdedigd”, klonk het.

De overbuur had het incident zien gebeuren en hij sprak de beklaagde resoluut tegen. “Hij heeft meteen en zonder reden een kopstoot gegeven”, verklaarde hij. Het parket had eerst de zaak proberen af te handelen met strafbemiddeling maar de jongeman as in de helft van zijn dienstverlening gestopt. “Daarom vorder ik nu een celstraf”, aldus het parket, dat zich wel niet verzette tegen een uitstel. De verdediging vraagt een werkstraf. Uitspraak op 14 november.