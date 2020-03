Jonge mensen bieden steeds vaker hulp aan. “Meer tijd door afgelaste lessen? Dan help ik graag een handje bij mensen die minder mobiel zijn” Margo Koekoekx

15 maart 2020

17u55 0 Zemst Tess Roskams (18) uit Zemst was één van de eersten in de buurt die haar persoonlijke hulp aanbood. “Wie zelf niet goed te been is of buiten kan komen wil ik gerust helpen door boodschappen te doen!”, zegt ze.

Op de Facebookpagina Zemst Leeft! Bood ze dan ook haar diensten aan: Enkel het rekeningetje van de boodschappen moeten betaald worden.

Het helpen zit er bij Tess ingebakken: ze studeert verpleegkunde en ging vroeger de straten op ten tijde van de aardbeving in Haïti in 2010 om kaarsen te verkopen. “Nu heb ik toch veel vrij gezien veel lessen afgeschaft zijn. Dat maakt dat ik tijd heb om mensen te helpen door boodschappen te doen.”



Tot nu toe heeft ze nog geen enkele oproep gehad maar de kans is groot dat daar komende tijd verandering in komt. “Er waren al snel 255 likes bij mijn bericht en wat positieve reacties dus de mensen weten me wel te vinden wanneer het nodig is”, besluit ze.

Intussen duiken her en der zulke initiatieven op. Verschillende jongeren die niet naar de les kunnen bieden zich aan. Nood aan hulp? Kijk zeker op de Facebookpagina’s die mensen verbinden in jouw gemeente.