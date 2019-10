Jong en oud griezel op het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade MKV

27 oktober 2019

07u00 0 Zemst Jong en oud kon zaterdag gaan wandelen in het griezelige Hofstade. Al voor de elfde keer werd de halloweentocht georganiseerd op het Sport Vlaanderen-domein. Voor het eerst was deze opgedeeld in twee delen. In de namiddag stond een lichte griezeltocht voor heel het gezin op het programma. Vanaf valavond waren de echte horrorfans welkom.

Amy Verhaegen en haar mede-Halloween aanhangers komen helemaal uit Koningshooikt bij Lier om te verdwalen tussen de bomen en vijvers. “Vooral het leegstaand zwembad is mooi gedaan. Dat is het griezeligst van al. Maar overal op het domein loopt het vol met zombies, en zelfs een dode bruid”, klinkt het. Verder zijn de dames wel wat gewoon. Zo gaan ze elk jaar op zoek naar een ‘leuke’ Halloweentocht. Vorig jaar deden ze nog een tocht in Wilrijk.

Verschillende verenigingen kregen een locatie op het parcours toegewezen. Zo deden onder andere de scouts, de zwemclub maar ook lesgevers van Sport Vlaanderen hun duit in het zakje door de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Diana Behets (71) liep hier voor de tiende keer rond. Dit jaar als Sneeuwwitje. “Normaal herkennen velen me van Hobbypatch (winkel in Hofstade), maar hier kan ik ongezien iedereen de schrik van hun leven aanjagen.”

2.800 bezoekers

Eén van de dode nonnen die je gedwee achterna loopt met rinkelende bellen wanneer je langs moet is Marie Heyaerts (20). “Het is heel leuk om te doen! Ik doe het dit al voor de derde keer op rij”, vertelt ze. “Vandaag maken we volgens de inschrijvingen zo’n 2.800 mensen bang.” Daarna verdween ze terug in de duisternis...