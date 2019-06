Jarenlange burenruzie eindigt in rechtbank: man riskeert 5 maanden cel voor stamp WHW

18 juni 2019

15u56 0 Zemst Een man uit Zemst riskeert een celstraf van 5 maanden met uitstel voor een stamp aan zijn buurman en diens zoon. Het incident kaderde in een ruzie die al jarenlang aansleept.

De twee landbouwers liggen al tien jaar in conflict over een gemeenschappelijke weg. Verschillende incidenten vielen al voor tussen de kemphanen. Bij een ervan kwam het vorig jaar tot een discussie omdat een wagen fout geparkeerd was. “Het slachtoffer had het voertuig daar geparkeerd. Toen mijn cliënt naar hem en zijn zoon toe kwam, haalden ze meteen een gsm boven en begonnen hem te filmen”, aldus de verdediging. Op het filmpje -dat de rechter in de rechtszaal bekeek- was te zien hoe de beklaagde zijn twee ‘rivalen’ stampte. “Hij raakte de zoon niet eens. Toch ging deze dezelfde avond naar een geneesheer en verkreeg hij een medisch attest met verwondingen die niet overeenstemmen met de trapbeweging op het filmpje”, vervolgde zijn advocate. De rechter doet uitspraak op 18 september, al lijkt een vrijspraak er niet in te zitten. “Laat ons eerlijk zijn. U hebt beiden gestampt. Ik hoor het zelfs twee keer”, zei de rechter na het bekijken van het filmpje.