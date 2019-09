Jaar na belofte om Elewijtsesteenweg te herstellen nog niets veranderd: gemeente en AWV kijken naar mekaar Bewoners willen dat er snel ingegrepen wordt om verdere schade aan woningen te voorkomen Robby Dierickx

29 september 2019

15u31 0 Zemst Een jaar nadat de bewoners van de Elewijtsesteenweg in Eppegem beloofd werd dat het erbarmelijke wegdek van hun straat aangepakt zou worden, is er nog niets gebeurd. AWV wacht naar eigen zeggen nog op de goedkeuring van de gemeente. “We zullen samen met AWV bekijken wat mogelijk is”, zegt schepen Van Roey. Ondertussen worden de scheuren in de woningen steeds groter.

In september vorig jaar trokken de bewoners van de Elewijtsesteenweg aan de alarmbel. Door de slechte staat van het wegdek en het vele zware verkeer in hun straat vertonen heel wat woningen scheuren. De herstellingswerken lieten echter op zich wachten omdat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de weg wilde overdragen aan de gemeente, maar die laatste gaat pas akkoord zodra de straat hersteld is. Uiteindelijk liet AWV weten dat de straat dit jaar hersteld zou worden zodra de gemeente haar akkoord gaf. Vandaag – een jaar later – is er echter nog niets gebeurd.

“Eind vorig jaar gaven we het advies van onze expertiseafdeling Wegenbouwkunde voor de herinrichting van de Elewijtsesteenweg door aan de gemeente”, zegt Carla Cox, communicatiedeskundige bij AWV. “De straat moet tot en met de fundering heringericht worden. De gemeente Zemst ging echter niet akkoord met de resultaten en zou een tegenexpertise vragen aan het Opleidingscentrum Wegenbouw (OCW). Tot op vandaag hebben we nog geen informatie ontvangen in verband met de resultaten van die tegenexpertise die de gemeente op eigen kosten zou aanvragen. Voorlopig is de Elewijtsesteenweg dan ook niet opgenomen in het voorstel van het investeringsprogramma 2020-2024 dat de nieuwe Vlaamse regering nog moet goedkeuren.”

Schepen van Openbare Werken Dirk Van Roey (N-VA) weerlegt dat de gemeente de volledige kosten voor die tegenexpertise op zich zal nemen. “Het lijkt me logisch dat we de kosten delen, aangezien de Elewijtsesteenweg een gewestweg is. We zullen nu met Wegen en Verkeer bekijken wat er moet gebeuren alvorens de steenweg van het gewest naar ons overgeheveld wordt.”

Snelheidsverlaging

Ondertussen zien de buurtbewoners de scheuren in hun woningen steeds groter worden. In afwachting van de herstellingswerken hopen ze dat er andere maatregelen genomen worden. “Eind vorig jaar werd al een snelheidsbeperking ingevoerd, maar die verdween na amper een maand”, zegt Walter De Bruyn. “Volgens de gemeente omdat AWV zo’n snelheidsverlaging niet zag zitten. Opvallend: want in een mail die ik van Wegen en Verkeer kreeg, staat duidelijk vermeld dat de gemeente wel zo’n snelheidsbeperking mag invoeren. Ook een tonnagebeperking om het zwaar verkeer uit onze straat te weren, zou al soelaas brengen. Maar we hebben de indruk dat de gemeente onze problemen minimaliseert.”

Circulatieplan

Dat laatste wordt tegengesproken door de schepen. “We beseffen dat er iets moet gebeuren aan de situatie op de Elewijtsesteenweg”, aldus nog Van Roey. “We zijn volop met de opmaak van de circulatieplannen voor de deelgemeenten bezig en voor Eppegem maakt ook de Elewijtsesteenweg deel uit van die plannen. Voorts bleek uit de participatievergaderingen dat de buurtbewoners een snelheidsverlaging wensen, dus dat zal meegenomen worden in het verdere overleg.”