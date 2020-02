Inwoners mogen mee toekomst van zes kerken bepalen tijdens brainstormsessies Robby Dierickx

20 februari 2020

08u45 0 Zemst Op woensdag 4 maart start de gemeente Zemst met brainstormsessies om samen met de inwoners te bepalen welke invulling de kerken naast de kerkelijke vieringen kunnen krijgen. Per kerk wordt een participatiemoment georganiseerd.

Het schepencollege benadrukt dat het niet de bedoeling is om de kerken te sluiten, maar wil wel nagaan hoe de gebouwen optimaler gebruikt kunnen worden. Vandaag beschikt de gemeente over zes kerken: in Elewijt, Eppegem, Hofstade, Zemst, Zemst-Laar en Weerde. Die worden allemaal nog regelmatig voor kerkelijke vieringen gebruikt, maar staan ook vaak leeg. Daarom roept het schepencollege nu de hulp van de inwoners in. Tijdens brainstormsessies, georganiseerd door de gemeente, de kerkbesturen en een expertisecentrum voor religieus erfgoed, zullen de inwoners hun ideeën over invullingen voor de kerkgebouwen kunnen geven.

Voor elke kerk vindt een aparte participatieavond plaats. Op 4 maart wordt het startschot in de kerk van Elewijt gegeven. Nadien zijn Eppegem (18 maart), Hofstade (24 maart), Zemst-Laar (25 maart), Zemst-centrum (21 april) en Weerde (22 april) aan de beurt. De brainstormsessies beginnen telkens om 19.30 uur. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de online bevraging hier invullen.