Inwoners en parochianen zoeken mee naar nevenbestemming voor Elewijtse kerk Robby Dierickx

05 maart 2020

13u21 2 Zemst In de Elewijtse kerk hebben woensdagavond zowat veertig inwoners en parochianen gebrainstormd over een nevenbestemming voor het kerkgebouw. Daarbij kwamen vooral suggesties van culturele invullingen naar boven. De komende weken worden ook voor de vijf andere kerken in groot-Zemst participatieavonden georganiseerd.

Omdat kerkgebouwen steeds vaker leeg staan, heeft het schepencollege van Zemst een ‘kerkenplan’ opgesteld. Bedoeling daarvan is voor de zes Zemstse kerken – die allemaal nog regelmatig voor kerkelijke vieringen gebruikt worden – nevenbestemmingen te vinden. “Via participatieavonden willen we de inwoners en de parochianen betrekken bij ons kerkenplan”, zegt bevoegd schepen Greta Lauwers (VLAM Zemst). “Er daagden iets minder dan vijftig mensen op. Zij werden in verschillende groepjes onderverdeeld en konden suggesties indienen. Ook online kregen we al heel wat ideeën. Het gaat voornamelijk om culturele invullingen zoals muzikale optredens, lezingen en tentoonstellingen.”

De komende weken zijn ook de kerken van Eppegem (18 maart), Hofstade (24 maart), Zemst-Laar (25 maart), Zemst-centrum (21 april) en Weerde (22 april) aan de beurt. De brainstormsessies beginnen telkens om 19.30 uur. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de online bevraging hier invullen. “Na al die sessies zullen we bekijken welke ideeën er zijn en wat haalbaar is”, besluit de schepen.