Investeringssubsidie voor verenigingen verhoogd van 100.000 naar 200.000 euro Robby Dierickx

25 juni 2019

Het schepencollege van Zemst heeft het plafond van een investeringssubsidie opgetrokken van 100.000 naar 200.000 euro. Daarmee wil de gemeente de verenigingen meer ondersteunen bij de bouw van kwalitatieve infrastructuur. De periode voor het gebruik van de subsidies werd daarnaast ingekort van zeven naar vijf jaar. Nieuw is wel dat er bij een nieuwbouwproject wordt voorgesteld om de mogelijkheid te voorzien dat verenigingen twee periodes van vijf jaar kunnen opnemen om zo ineens een hoger bedrag te kunnen opnemen tot maximaal 400.000 euro.

Voor de berekening van het toegekende subsidiebedrag wordt gekeken naar de totale kostprijs. De subsidie bedraagt 1/3e van het geraamde investeringsbedrag en 2/3e indien het om milieuvriendelijke bouwwerken gaat of het toegankelijker maken van de infrastructuur. Ook voor maatregelen om de brandveiligheid in een gebouw of lokaal te verbeteren, wordt 2/3e van de totale investering gesubsidieerd. Dit laatste geldt niet voor jeugdlokalen, aangezien er een speciaal reglement brandveiligheid voor die lokalen bestaat.

De ingediende dossiers zullen vanaf 1 september beoordeeld worden voor het daaropvolgende budgetjaar. Verenigingen met bouwplannen zullen begeleid worden door de gemeentelijke diensten.