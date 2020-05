Ingezaaide voetbalvelden volop sproeien: “Het is geen leidingwater, dat mag nu zeker niet” Margo Koekoekx

24 mei 2020

11u35 0 Zemst Heisa omtrent de besproeiing van de voetbalvelden in Zemst. “Dat is elk jaar”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Maar ik kan iedereen geruststellen: het gaat om water uit geboorde putten en zeker niet om drinkwater. Wij onderzoeken ook of dit houdbaar is. De droogte zal nog even aanhouden. Kunnen we op deze manier nog een week of een maand verder?”



Het zijn enkel de velden die een groot onderhoud kregen dat dagelijks besproeid worden. “Met leidingwater mogen we ze niet besproeien maar dat is in deze niet het geval. Wij hebben ook een contract met de clubs dat wij als gemeente één keer per jaar instaan voor een groot onderhoud van de velden waar nodig is. In dat contract staat ook dat zij er alles aan moeten doen om daar zorg voor te dragen. Bij deze velden moet dagelijks gesproeid worden om het nieuwe gras te laten kiemen en groeien, anders gaat alles verloren. Bij de velden waar dit niet gebeurde hoeven ze niet dagelijks te sproeien.