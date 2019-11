Hybride BMW X5 vat vuur op parking sporthal: ook tweede wagen uitgebrand RDK

12 november 2019

Op de parking van sporthal De Waterleest in Eppegem is dinsdagmiddag een hybride BMW X5 45e volledig uitgebrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al overgeslagen op een tweede wagen. Beide voertuigen brandden volledig uit. Agenten van de politiezone KASTZE konden voorkomen dat nog twee andere wagens uitbrandden. Ze sloegen de ruit van beide auto’s in en konden de voertuigen nog net op tijd verplaatsen. De oorzaak van de brand in de hybridee BMW is nog niet gekend. Er vielen geen gewonden.