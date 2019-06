Huisarts trekt te voet naar Compostela nadat schoondochter op miraculeuze wijze auto-ongeval overleeft Patrick Roelands (60) beloofde 3 jaar geleden bedevaartstocht indien Marian uit coma zou ontwaken Robby Dierickx

07 juni 2019

15u19 0 Zemst Het leven van zijn schoondochter hing drie jaar geleden na een zwaar verkeersongeval aan een zijden draadje en zelf had huisarts Patrick Roelands de hoop al zo goed als opgegeven. “Als ze het toch haalt, ga ik te voet naar Santiago de Compostela”, schreef de Zemstenaar in zijn dagboek. Het wonder geschiedde, waarop de huisarts afgelopen Pasen aan de bedevaartstocht begon. Op 27 juni komt hij in Compostela aan.

Een mirakel, een wonder of iets bovennatuurlijks: voor huisarts Patrick Roelands (60) uit Zemst is het nog steeds zoeken naar het juiste woord voor de miraculeuze genezing van zijn schoondochter, Marian Crabbé. De toen 28-jarige Marian werd in de lente van 2016 van het zebrapad gemaaid op de Tervuursevest in Leuven en lag drie weken in coma. Door allerlei complicaties slonken haar overlevingskansen. “Er waren drie opties: ze zou sterven, ze zou in vegetatieve toestand moeten leven of ze overleeft het ongeval”, keert schoonvader Patrick drie jaar terug in de tijd. “Als huisarts wist ik dat die laatste optie de minst waarschijnlijke was. Ik hield in die periode een dagboek bij om mijn gevoelens kwijt te kunnen. Daarin beloofde ik dat ik te voet naar Santiago de Compostela zou trekken indien ze het toch zou overleven.”

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gebeurde het onmogelijke: Marian ontwaakte na ruim drie weken uit haar coma en begon te praten. Uiteindelijk herstelde ze volledig en binnenkort behaalt ze zelfs haar diploma in de Biochemie en Biotechnologie. Het mirakel betekende ook meteen dat Patrick Roelands zijn wandelschoenen mocht aantrekken. “Ik had me voorgenomen om de trip te maken op mijn zestigste”, vertelt de dokter. “Mijn zestigste verjaardag viel dit jaar samen met Goede Vrijdag, waardoor de puzzelstukjes in mekaar vielen. En dus besloot ik twee dagen later - op Paaszondag 21 april - te vertrekken. De eerste week wandelde ik samen met mijn schoondochter, maar vanaf Noord-Frankrijk doe ik het helemaal alleen.”

Als ik het even moeilijk heb, dan denk ik aan wat mijn schoondochter meegemaakt heeft. Dat helpt me om door te gaan Patrick Roelands

Ondertussen heeft de huisarts al 1.630 kilometer in de benen en momenteel vertoeft hij in de buurt van het Spaanse Pamplona. “De eerste twee weken had ik heel pijnlijke voeten, maar inmiddels zijn de voeten al uitgehard zodat ik geen pijn meer heb. Ik bleef voorlopig van ellende gespaard, al doet het weer soms wel haar aardig haar best om het me moeilijk te maken. Maar na anderhalve maand voel ik me nog steeds goed. Als ik het toch even moeilijk heb, dan denk ik aan wat mijn schoondochter meegemaakt heeft. Dat helpt me om door te gaan. Normaal gezien kom ik op 27 juni in Santiago de Compostela aan. Nog 640 kilometer te gaan. Ik moet die datum wel halen, want op 1 juli verwachten mijn patiënten me opnieuw in mijn kabinet (lacht).”