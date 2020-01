Huidige en vorige uitbater dierenasiel in de clinch over folder rond zwerfkattenbeleid: “Aanval is pure laster” Robby Dierickx

28 januari 2020

11u54 7 Zemst “Pure laster”, zo omschrijft Ferry Heikoop, de uitbater van het dierenasiel in Eppegem, een folder die zijn voorganger, Jef Janssens, de voorbije dagen in de Zemstse bussen stak. In de folder staat immers dat gesteriliseerde zwerfkatten niet meer welkom zijn in het dierenasiel. Volgens de uitbater laat zijn voorganger uitschijnen dat de brochure afkomstig is van het dierenasiel zelf. Jef Janssens weerlegt die kritiek.

“Gesteriliseerde zwerfkattinnen zouden niet meer welkom zijn in het Zemstse dierenasiel. Na hun operatie worden ze opnieuw op straat gezet, zonder enige nazorg. Deze praktijken horen niet thuis in een gemeente die zichzelf diervriendelijk noemt. Wij hebben als vzw Dierenbescherming Zemst honderden katten laten steriliseren en al deze dieren mochten zeven dagen of langer revalideren tot ze volledig genezen waren. Wij zien het als onze plicht om deze toestanden aan te kaarten bij het Zemstse gemeentebestuur.” Een niet mis te verstane sneer in een folder van de hand van Jef Janssens en zijn vrouw, die met hun vzw Dierenbescherming Zemst op 31 augustus 2017 na 12 jaar uit het dierenasiel in Eppegem werden gezet. Volgens het toenmalige schepencollege een gevolg van het feit dat afspraken niet nagekomen werden. “Politieke leugens, want we hebben nooit een klacht over onze werking gekregen”, liet Jef Janssens destijds na de uitzetting weten.

We vertellen gewoon de waarheid. Zwerfkatten worden aan hun lot overgelaten. Amper één dag nadat ze gesteriliseerd werden, belanden ze al opnieuw op straat. Het gevolg? De dieren krijgen infecties en lopen met maden rond. Dit is geen aanval op de nieuwe uitbater, die we niet persoonlijk kennen, maar we kaarten dit probleem gewoon aan Jef Janssens

Geen wraakactie

“Natuurlijk hebben we het er nog steeds moeilijk mee dat we 2,5 jaar geleden uit het dierenasiel gezet werden, maar het tekstje in onze folder is geen wraakactie”, vertelt het koppel, dat vandaag egels, eenden en andere gevonden dieren opvangt. “We vertellen gewoon de waarheid. Zwerfkatten worden aan hun lot overgelaten. Amper één dag nadat ze gesteriliseerd werden, belanden ze al opnieuw op straat. Het gevolg? De dieren krijgen infecties en lopen met maden rond. Dit is geen aanval op de nieuwe uitbater, die we niet persoonlijk kennen, maar we kaarten dit probleem gewoon aan.”

Voor Ferry Heikoop, die eind vorige week de tweede verjaardag als uitbater van het dierenasiel mocht vieren, voelt de folder wel als een persoonlijke aanval. “Zeker omdat het lijkt alsof de folder van ons afkomstig is”, klinkt het. “Het verschil tussen de benamingen vzw Dierenbescherming Zemst en Dierenopvangcentrum Zemst is namelijk niet groot. Heel wat mensen dachten dan ook dat ik die folder zelf gebust had. Dat is dus absoluut niet het geval. Deze aanval is pure laster.”

De methode waarbij zwerfkatten wel degelijk de nodige nazorgen krijgen en op straat gezet worden indien ze gezond zijn, wordt in alle andere dierenasielen gehanteerd Ferry Heikoop, uitbater dierenasiel Eppegem

“Wij brengen al dertien jaar een folder uit, dus de Zemstenaars weten goed genoeg dat wij achter de verspreiding ervan zitten”, reageren Jef en zijn vrouw. “Ook in de toekomst zullen we trouwens nog folders verspreiden.”

Sociale katten

Ondanks de kritiek is Ferry Heikoop niet van plan om het zwerfkattenbeleid aan te passen. “Deze methode, waarbij zwerfkatten wel degelijk de nodige nazorgen krijgen en op straat gezet worden indien ze gezond zijn, wordt in alle andere dierenasielen gehanteerd. Is een kat wel ziek, houden we ze wat langer bij ons. Maar we kunnen de zwerfkatten onmogelijk weken bij ons houden, omdat we ook sociale katten opvangen. Dat zorgt voor problemen.”

Of Ferry Heikoop stappen gaat ondernemen tegen zijn voorgangers is nog niet duidelijk.