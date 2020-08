Horecacheques voortaan ook te koop om cafés en restaurants te steunen Robby Dierickx

07 augustus 2020

10u00 1 Zemst Na de Z-cheques, die gebruikt kunnen worden bij handelaars, zijn er voortaan ook horeca-Z-cheques te koop in Zemst. Die nieuwe cheques werden tijdens de coronacrisis in het leven geroepen om horecazaken te steunen.

Wie nog op zoek moet naar een cadeautje voor een verjaardag of een ander feest, kan voortaan een horeca-Z-cheque aan de onthaalbalie van het Zemstse gemeentehuis kopen. Deze speciale reeks werd recent gedrukt om de horecazaken een financieel duwtje in de rug te geven tijdens deze coronacrisis. Cafés en restaurants moesten immers wekenlang hun deuren sluiten en liepen daardoor heel wat inkomsten mis. Via deze link kan je nagaan welke zaken de cheques aanvaarden.

Het gemeentehuis is momenteel wel enkel toegankelijk op afspraak. Wil je een Z-cheque of horecacheque kopen, dan moet je op voorhand bellen naar 015/61.88.90 om een afspraak te maken.