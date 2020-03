Honden en katten kunnen opnieuw geadopteerd worden uit het dierenopvangcentrum MKV RDK

29 maart 2020

15u58 0 Zemst Het Dierenopvangcentrum in Zemst hervat vanaf maandag 30 maart opnieuw een deel van haar diensten. Dat doen ze naar eigen zeggen niet met volle overtuiging, maar wel in functie van de dieren. Doordat er minder vrijwilligers kunnen helpen, moeten ze de gezondheid van de dieren zeker blijven garanderen. Honden en katten staan dus opnieuw ter adoptie.

Alles verloopt via afspraak en in de kleine ruimtes mag je enkel alleen of per twee binnen zonder de medewerkers van het asiel zelf. Zij kijken dan toe vanachter het raam hoe het contact met de dieren verloopt. Ze roepen ook op om ten allen tijde voldoende afstand te houden van de medewerkers.

Stagiaires en werkstraffers mogen nog niet terugkomen zolang de lockdown geldt en ook donaties van dierenvoeding zijn helaas nog niet welkom door de huidige maatregelen.

Meer informatie staat op de Facebookpagina.

