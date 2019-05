Hilde Mombaerts (Vlaams Belang) vervangt partijgenoot Klaas Slootmans in provincieraad Robby Dierickx

28 mei 2019

13u31 0 Zemst De Zemstse Hilde Mombaerts (58) zal vanaf volgende maand voor het Vlaams Belang zetelen in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Ze vervangt er partijgenoot Klaas Slootmans, die zondag bij de verkiezingen een plekje in het Vlaams parlement wist te bemachtigen. “Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging.”

Door de hoge score die Vlaams Belang zondag behaalde bij de regionale en federale verkiezingen, verschuift er wat bij de partij in de provincieraad. Van de drie verkozenen blijft alleen Willy Smout zetelen. Klaas Slootmans uit Beersel en Jan Laeremans uit Grimbergen verhuizen naar het Vlaams parlement. Ondertussen is de opvolger van Slootmans in de provincieraad wel al bekend. De 58-jarige Hilde Mombaerts verwerft er vanaf volgende maand een zitje.

“Ik kijk er enorm hard naar uit”, aldus de Zemstse. “Aangezien Klaas Slootmans lijsttrekker in onze provincie was, was de kans groot dat hij verkozen zou worden voor het Vlaams parlement en kon ik me dus wel al wat voorbereiden op deze stap. De provincieraad is uiteraard helemaal nieuw voor mij. Ik zal vooral voor een fietsveilig Vlaams-Brabant ijveren en hecht ook veel belang aan het globale mobiliteitsplaatje en het milieu.”

Voorlopig ziet het ernaar uit dat Hilde Mombaerts op 18 juni de eed in de provincieraad zal afleggen.