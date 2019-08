Herstellingswerken rechteroever Tangebeek op komst RDK

02 augustus 2019

08u54 0

Op maandag 2 september starten in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant herstellingswerken aan de rechteroever van de Tangebeek ter hoogte van Cargovil in Eppegem. Er wordt over een lengte van 60 meter stroomafwaarts vanaf de Erasmuslaan gewerkt. De oever wordt er versterkt met een palenrij, takkenbossen en gestapelde ruwe stenen. De werkzaamheden zullen ongeveer 220 werkdagen in beslag nemen. Omdat de aannemer van op de linkeroever moet werken, kan de voetweg Daalweg tijdelijk afgesloten worden.