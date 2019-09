Herstelling verzakking Beekstraat loopt vertraging op door onstabiele ondergrond RDK

06 september 2019

De herstelling van de grondverzakking in de Beekstraat ter hoogte van het Waenrodehof in Eppegem laat op zich wachten. Tijdens de werken bleek de ondergrond stabiel, waardoor er extra werk nodig is.

Kort voor de zomer verzakte het wegdek op de Beekstraat ter hoogte van het Waenrodehof. Via cameraonderzoek van de riolering werd de oorzaak van de verzakking opgespoord. Daaruit bleek dat de verzakking zich ter hoogte van de aansluiting van het bestaande wegdek met het nieuw aangelegde gedeelte van de Beekstraat bevindt. Normaal gezien had het kruispunt op 1 september heropend moeten worden, maar tijdens de werkzaamheden bleek plots dat de ondergrond onstabiel was. Daardoor was er extra werk nodig om de herstellingswerken te kunnen afronden. Om die reden zal het nieuwe asfalt pas op woensdag 11 september aangebracht kunnen worden. Daarna kan het kruispunt opnieuw geopend worden.