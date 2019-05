Heibel om fietsstraat die er na 3 jaar nog niet ligt: CD&V en N-VA beschuldigen mekaar van getalm Fietsers pas ten vroegste in 2020 – na opmaak circulatieplan - baas in Molenveld Robby Dierickx

29 mei 2019

11u13 0 Zemst Drie jaar geleden besliste het toenmalige schepencollege (CD&V en N-VA) dat het Molenveld in Elewijt een fietsstraat zou worden, maar vandaag zijn de fietsers er nog steeds geen baas. En nu blijkt dat de fietsstraat pas ten vroegste in 2020 ingevoerd wordt omdat het huidige schepencollege (N-VA, VLAM, sp.a en Groen) eerst nog studiewerk wilt verrichten. Oppositiepartij CD&V hekelt die keuze.

14 maart 2016: op die dag beslist de toenmalige meerderheid dat het Molenveld in Elewijt een fietsstraat moet worden, op voorwaarde dat de ouderraad en de directie van de nabijgelegen gemeenteschool De Regenboog akkoord gaan. Een maand later zetten zowel de ouderraad als de school het licht op groen. Eind 2017 geeft het schepencollege haar akkoord om het advies van de verkeerscel te volgen voor de inrichting van het Molenveld als fietsstraat. Ruim drie jaar na de eerste plannen is het evenwel nog wachten op de uitvoering van die beslissing.

En ook de komende maanden zullen de fietsers geen baas worden in het Molenveld. “De invoering van zo’n fietsstraat is een ad-hocbeslissing en daar willen we van afstappen”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey (N-VA). “Binnen het schepencollege hebben we namelijk beslist om circulatieplannen voor de verschillende deelgemeenten op te stellen. Ook Elewijt komt aan bod. Samen met de bewoners en de school zullen we nagaan hoe we een veilige dorpskern en schoolomgeving kunnen creëren. Het zou dus zonde zijn om nu een fietsstraat in te voeren. Dat neemt niet weg dat we nog steeds een fan zijn van dergelijke fietsstraten, maar we willen nu eerst een globaal plan uittekenen dat bovendien gedragen wordt door de omwonenden. Op 17 juni vindt het eerste participatieoverleg met de inwoners van Elewijt plaats en na de zomer volgen nog enkele vergaderingen.”

Proefopstelling

Bij CD&V, de partij die na de gemeenteraadsverkiezingen aan de kant geschoven werd, is de kritiek op de beslissing van de meerderheid niet mals. “Dit is een gemiste kans”, zegt gemeenteraadslid Anneleen Kempeneers. “Wij zijn ervan overtuigd dat zo’n fietsstraat in afwachting van het circulatieplan als proefopstelling ingevoerd kan worden. Nadien kan een evaluatie volgen. We hekelen het uitstelgedrag en vinden dat er te weinig gedacht wordt aan de veiligheid van onze schoolkinderen. Een snelle uitvoering dringt zich op.”

“Ik vind het opmerkelijk dat CD&V nu plots kritiek uit, terwijl die partij in de vorige legislatuur de mobiliteitsschepen leverde en zelf talmde”, reageert Van Roey. “Dat men nu plots komt klagen, is dan ook wat kort door de bocht.”

Gewezen burgemeester Bart Coopman (CD&V) benadrukt dat de eindbeslissing voor de inrichting van de fietsstraat pas eind 2017 genomen werd. “Nadien koos het toenmalige schepencollege ervoor om de invoering tijdelijk uit te stellen, maar dat wil niet zeggen dat het hele project nu opnieuw op de lange baan geschoven moet worden. Waarom geen proefproject starten? Als de verkeerssituatie veiliger wordt met een tijdelijke maatregel, dan heeft het toch geen nut om te blijven wachten.”