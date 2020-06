Handelaars mogen eind juni toch braderie houden Robby Dierickx

02 juni 2020

Het schepencollege van Zemst heeft de handelaars de toestemming gegeven om op 25, 26, 27 en 28 juni braderie te houden. Ze moeten dat in principe in of aan hun zaak doen. Wie koopwaar wil uitstallen en verkopen op openbaar domein zoals het voetpad, een straat of een plein moet eerst de toestemming vragen aan het gemeentebestuur. Tijdens de braderie kunnen handelaars hun producten buiten de soldenperiode aan lagere prijzen aanbieden.