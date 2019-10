Handelaars helpen cursisten Nederlands om onze taal onder de knie te krijgen Robby Dierickx

08 oktober 2019

17u34 0 Zemst Negen handelaars uit Zemst en deelgemeente Hofstade nemen deze week deel aan de Week van de Anderstalige Klant. Concreet ontvangen ze cursisten Nederlands met open armen om hen te helpen onze taal onder de knie te krijgen.

Enkele cursisten Nederlands van het CVO Crescendo Mechelen leggen deze week een vragenparcours langs de negen deelnemende handelskernen van Zemst en Hofstade af. Bedoeling daarvan is de anderstaligen de kans te geven onze taal ook in de praktijk te oefenen. “Tegelijkertijd willen we lokale handelaars, verenigingen en anderen stimuleren om mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, de kans te geven om onze taal te oefenen en niet te snel over te schakelen op een andere taal”, zegt bevoegd schepen Dirk van Roey (N-VA).

Dinsdag werd het startschot van de Week van de Anderstalige Klant gegeven bij bloembinderij Floore in Hofstade. Nog tot vrijdag nemen ook KBC Bank en Verzekeringen Zemst, Wisselstukken Centrale, BNP Paribas Fortis Zemst, Vishandel-traiteur Luc, Lingerie Jeannine De Donder, De Nieuwe Maalder, slagerij Luc & Adi en kapsalon Parels deel aan de actie.