Gummiboom die zicht pas geplaatst infobord belemmert, wordt gekapt Robby Dierickx

30 augustus 2019

15u32 0 Zemst Een gummiboom die het zicht van een pas geplaatst digitaal infobord in Zemst-Laar belemmert, moet verdwijnen. Toen de beslissing genomen werd om het infobord aan gemeentelijke basisschool De Pimpernel te plaatsen, stond de boom nog niet in bloei. In ruil voor het kappen van de gummiboom komen er wel vijftien knotwilgen.

Het gemeentebestuur kreeg naar eigen zeggen al verschillende opmerkingen van inwoners dat het digitaal infoscherm aan De Pimpernel niet duidelijk zichtbaar is. Boosdoener is een gummiboom in het plantvak waar het scherm staat. Die boom stond immers nog niet in bloei toen beslist werd om het scherm er te plaatsen, waardoor niet geweten was dat de kruin het zicht zou belemmeren.

De gemeente onderzocht inmiddels verschillende mogelijkheden om de gummiboom te laten staan, maar er werd geen oplossing gevonden. Zo kon het infobord niet verplaatst noch gedraaid worden. Ook de boom snoeien was geen optie, want dan zou het nog drie jaar duren alvorens de boodschappen op het scherm zichtbaar zouden zijn.

Daarom werd beslist om de gummiboom te kappen. Ter compensatie gaat het schepencollege midden november vijftien knotwilgen aanplanten in de omgeving van gemeenteschool De Pimpernel.