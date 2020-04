Goed nieuws voor de inwoners van Elewijt in deze tijden: met Broodtiek is er voor het eerst sinds jaren weer een bakker in het dorp Margo Koekoekx Robby Dierickx

16 april 2020

17u03 0 Zemst Na 12 jaar dromen opent Sandra Leemans (44) haar eigen bakkerij in Elewijt. Samen met haar man Patrick Verheyden (46) en kinderen Wim (20) en Ellen (15) toverde ze het pand waar ooit café Bar Bizar en BurnOut in huisden om tot haar eigen bakkerij Broodtiek. “Ze hebben hard hun best gedaan tijdens de opstart”, zegt Sandra dankbaar.

Puur toeval, maar het is een teken dat het zo moest zijn: Sandra werkte dertien jaar lang in een bakkerij in Diegem en haar man Patrick is bakker van opleiding. Een match made in heaven dus. “Al heeft hij dat nooit als beroepsactiviteit gedaan. Gelukkig maakte hij wel nog geregeld pralines en buches voor familie, vrienden en familiefeesten. Nu bestellen we alles bij een kleine bakkerij en bakken we zelf niet”, vertelt Sandra. Bij een grote producent gaan zag ze niet zitten. Op termijn gaan ze bekijken wat haalbaar is om zelf te maken in hun atelier. “Ik ben heel erg fan van Patrick zijn bisquit. Die is geweldig. Als het lukt hoop ik die in de bakkerij te kunnen verkopen”, klinkt het watertandend.

De grote opening was donderdag en die was alvast geslaagd. “Ik ben heel blij met de opkomst. We hadden nooit verwacht dat er zo veel mensen zouden komen gezien we enkel reclame konden maken via Facebook. En natuurlijk hopen we op mond-aan-mondreclame de komende tijd”, zegt ze.

Uitstel opening

Normaal was de opening voorzien voor 2 april. “Maar we ontvingen een brief van de gemeente dat er nog een vergunning moest komen en we nog even moesten wachten.” Dus was het meteen alle hens aan dek om de webshop op poten te zetten. “Patrick, Wim en ik hebben zoveel mogelijk rondgedragen. Het paasweekend was meteen een schot in de roos. Ik had blokken voorzien voor de openingstijden, maar het was geweldig druk! De ontbijtmanden verkochten zeer goed en we hebben ons beste beentje voorgezet om alles te bolwerken”, zegt Sandra.

Elewijt had nood aan een nieuwe bakker en dat bleek ook uit de bestellingen tijdens hun start. “Vroeger waren hier twee bakkers maar enkele jaren geleden sloot de laatste. Ik werkte bij Delhaize in een team maar bleef uiteindelijk alleen over en moest al het werk op mij nemen. Mijn man zei ook: ‘Je werkt zo hard en droomt al zo lang van een eigen bakkerij, dan kan je voor jezelf zo hard werken. Ga er gewoon voor!’ En hij had gelijk. Ik ben een enorme twijfelaar en een perfectionist die enkel durft te springen als ik genoeg zekerheid heb. En kijk, nu is het zover”, vertelt ze opgelucht.

Plannen

De ultieme droom is om de bakkerij op termijn samen uit te baten, maar nu heeft Patrick nog een fulltime job, en ze droomt nog van een verbruikszaal. “We hebben nog een zaaltje en ik zou het tof vinden moesten klanten daar een koffietje kunnen drinken en iets eten.”

Wie meer wil weten van bakkerij Broodtiek kan terecht op de website broodtiek-elewijt.be.