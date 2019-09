Gezinsbond organiseert voor het eerst de ‘Langste Tafel’ van Weerde RDK

06 september 2019

Nu zondag organiseert de Gezinsbond voor de eerste keer de ‘Langste Tafel’ van Weerde. Op en rond het kerkplein van de Zemstse deelgemeente is iedereen van 11 tot 14 uur welkom. Wie komt, brengt zijn eigen picknick mee en iets lekkers voor de deeltafel. Deelnemen is helemaal gratis. De organisatie voorziet in stoelen, tafels, wat muziek en kinderanimatie.