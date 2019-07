Gevaarlijke reuzenberenklauw palmt oevers Zenne in: plant kan ernstige brandwonden en zelfs permanente blindheid veroorzaken Dimitri Berlanger

10 juli 2019

09u32 6 Zemst De reuzenberenklauw, een gevaarlijke plant die voor ernstige brandwonden en zelfs permanente blindheid kan zorgen, tiert momenteel welig langs de Zenne. Wie geregeld op het jaagpad tussen de bedrijvenzone Cargovil en de dorpskern van Eppegem passeert is de metershoge stengels met de witte bloemschermen wel al opgevallen. De plant ziet er op zich best mooi uit maar hij staat eigenlijk op een zwarte lijst omdat het sap giftig is. De overheid is dan ook verplicht hem te bestrijden. Volgens de Vlaamse Waterweg is de opdracht gegeven om de zone zo snel mogelijk te maaien en de plant daarna te vernietigen.

De reuzenberenklauw is eigenlijk afkomstig vanuit Zuidwest-Azië, maar verspreidde zich sinds de 19de eeuw in Europa. De ‘mooie’ plant werd dan ook ingevoerd als tuinplant. Pas later besefte men dat het sap ervan gevaarlijk was. Toen was het eigenlijk al te laat en had de plant zich in het wild verspreid door zijn massale zaadvorming. Onder meer bermen van autosnelwegen waren lange tijd een geliefkoosd ‘actieterrein’.

De reuzenberenklauw zelf is eigenlijk niet schadelijk, wel het sap dat wordt afgescheiden. Dat sap irriteert de huid waardoor er rode en jeukende vlekken ontstaan. Onder invloed van de zon kunnen zich na enkele uren zelfs blaren ontwikkelen die op brandwonden lijken. Raak je de plant met je handen aan en wrijf je daarna in je ogen, kan zelfs permanente blindheid het gevolg zijn.

Je kan de plant herkennen aan de dikke stengel, witte en soms gele bloemen en de grote klauwvormige bladeren. Vandaar de originele naam. De plant is niet enkel gevaarlijk, maar kan ook behoorlijk groot worden – tot zelfs vier meter.

Snel ingrijpen is dan ook de boodschap. De reuzenberenklauw staat intussen ook op een Europese ‘blacklist’ van invasieve exoten. “Dat betekent dat bezit, transport, verkoop en kweek wordt verboden. Als ze worden aangetroffen, moet de overheid er alles aan doen om ze te vernietigen”, klinkt het op de website van Natuurpunt.

Aan de Zenne tussen de bedrijvenzone Cargovil en het centrum van Eppegem is er momenteel sprake van een wel zeer grote concentratie reuzenberenklauw. De aanpak zal dan ook een langdurig en intensief werkje worden.

“Wij zijn bekend met de situatie daar”, reageert Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. “We hebben de onderhoudsaannemer de dringende opdracht gegeven om de zone te maaien. Op termijn zal de plant er uitgestoken en vernietigd worden, zodat hij zich niet verder kan verspreiden.”

Ook in het nabijgelegen natuurgebied Dorent stond er de voorbije jaren veel reuzenberenklauw. “Door doorgedreven maaibeheer is dat intussen sterk verminderd”, weet Jeanne Peeters, ondervoorzitster van Natuurpunt Zemst. “Het zou goed zijn dat het gedeelte langs de Zenne ook grondig wordt aangepakt voor het zaad de kans geeft zich te verspreiden. Dit is zeker geen onschuldige plant...”