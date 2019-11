Gemeenteraad keurt fietsbeloningssysteem goed: leerlingen die met fiets naar school gaan, krijgen beloning Robby Dierickx

28 november 2019

10u16 0 Zemst In het voorjaar van 2020 wil het Zemstse schepencollege leerlingen die met de fiets naar één van de acht Zemstse basisscholen gaan, belonen. Daarvoor wordt een fietsbeloningssysteem uitgewerkt. Woensdag werd het systeem goedgekeurd op de gemeenteraad. Hoe het concreet zal werken en welke beloning de kinderen zullen krijgen, zal de komende weken duidelijk worden.

“We haalden onze inspiratie voor dit fietsbeloningssysteem in Bonheiden”, geeft mobiliteitsschepen Dirk Van Roey (N-VA) toe. “Daar werd het systeem twee jaar geleden geïntroduceerd en het wierp duidelijk haar vruchten af, want het aantal kinderen dat met de fiets naar school gaat, steeg van tien naar zestig procent.”

Woensdagavond keurde de gemeenteraad het systeem goed, maar op de implementatie ervan is het nog even wachten. “We hopen het in het voorjaar van 2020 te lanceren”, aldus nog Van Roey. “De kinderen zullen een sensor op hun voorwiel krijgen, zodat hun fiets geregistreerd kan worden bij hun aankomst in de school. Op welke manier ze punten zullen krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. Ook moeten we nog nagaan welke beloning de kinderen kunnen krijgen. In Bonheiden krijgen ze punten die ze op de kermis kunnen gebruiken, maar dat zien de schooldirecteurs in onze gemeente niet echt zitten. De komende weken zitten we met hen, maar ook met de leverancier en met intercommunale Haviland rond de tafel om het systeem uit te werken.”

Daarnaast werkt de gemeente ook verder aan het veiliger maken van de schoolomgevingen. Zo komen er Octopuspalen en wegmarkeringen om aan te duiden dat automobilisten een school naderen.