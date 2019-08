Gemeentelijke steun voor innovatieve landbouwprojecten DBS

27 augustus 2019

20u42 0 Zemst Het gemeentebestuur wil onderzoeken in hoeverre er in Zemst innovatieve projecten in het kader van de korte keten lopen (of minstens gepland zijn). Dergelijke initiatieven zouden dan op een duwtje in de rug van de gemeente kunnen rekenen.

Om de eventuele vraag in kaart te brengen, zal er gestart worden met een pilootproject. De gemeente heeft enkele percelen in eigendom die ze zelf onderhoudt. Bij wijze van test kan een van deze percelen – tijdelijk – ter beschikking worden gesteld van een door de gemeente gekozen project.

Daarom is het gemeentebestuur op zoek naar een lokale producent die in samenwerking met een lokale landbouwer (of omgekeerd) een innovatief landbouwproject opstart en daarbij het principe van de korte keten respecteert. Kandidaturen worden beoordeeld op vlak van innovatie, kleinschaligheid, duurzaamheid, lokaal gegeven, educatief en informatief aspect.

Projecten kan je indienen via landbouw@zemst.be, ten laatste op 20 september.