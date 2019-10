Gemeentebestuur pakt verloedering in Zemst aan: 1.000 woningen op ‘zwarte lijst’ Margo Koekoekx

26 oktober 2019

16u42 0 Zemst Het gemeentebestuur gaat de verloedering in Zemst aanpakken. Dat heeft het schepencollege aangekondigd tijdens de laatste gemeenteraad. Oppositiepartij CD&V maakt zich zorgen over een ‘zware lijst’ waar liefst 1.000 gebouwen op staan. Eerste schepen Greta Lauwers (VLAM) sust: “De mensen hebben niks te vrezen. We gaan echt geen heksenjacht houden.”

Greta Lauwers bevestigt dat ze het aantal verloederde woningen in de gemeente wil aanpakken. “Maar dat hoeft niemand zorgen te baren. We beginnen met de zaken in kaart te brengen”, zegt ze. “We hebben een reglement opgesteld met tal van criteria die we moeten afvinken alvorens we van verloedering kunnen spreken.” Lauwers legde een nieuw reglement tot het vaststellen van verwaarloosde gebouwen voor op de gemeenteraad. Dat kreeg intussen de goedkeuring van de meerderheid.

10% van de Zemstse woningen

Oppositiepartij CD&V maakt zich zorgen over de frequentie waarmee het in kaart brengen zal gebeuren én over het basisbestand waarin 1.000 gebouwen staan opgelijst. “Dit betreft meer dan 10% van de Zemstse woningen die blijkbaar in aanmerking komen”, aldus de partij.

Lauwers nuanceert dat cijfer. “De woningen op die lijst - waar geen domicilie op staat - zullen we onderwerpen aan onze criteria om te bekijken of hier al dan niet een probleem is. Het is duidelijk dat honderden gebouwen op de lijst niet onder ‘verloederd gebouw’ zullen vallen”, zegt Lauwers.

Gebouwen waar al 12 maanden geen domicilie op staat, maar waarvoor wel een bouwvergunning werd toegekend, hoeven bijvoorbeeld niks te vrezen. Wanneer een eigendom wel aan alle criteria voldoet, worden verdere stappen ondernomen. “Indien nodig wordt er contact opgenomen met de eigenaar om te bekijken wat er gaande is en waarom het pand leegstaat”, legt Lauwers uit. De gemeente gaat vervolgens stimuleren om het gebouw opnieuw op de markt te brengen, zij het door verhuur of verkoop. Indien eigenaars geen geld hebben om het pand te renoveren en klaar te maken voor verhuur kan er gekeken worden of er een mogelijkheid is tot het verkrijgen van subsidies. “Blijft het gebouw er verkommerd en onbewoond bijstaan gedurende 24 maanden, dan pas wordt er een jaarlijkse belasting van 1.000 euro geïnd”, aldus Greta Lauwers.

Open ruimte sparen

De gemeente Zemst kent een grote druk wat betreft de toename aan inwoners en de vraag naar woningen. “We hebben nu nog open ruimte en willen die niet zomaar opofferen terwijl er op andere plaatsen gebouwen aan het verkrotten zijn”, zegt Lauwers. Met die reden in het achterhoofd gaat de gemeente na waar er kan bijgestuurd worden. “We kijken daarbij ook in eigen boezem”, laat Lauwers weten. “Op de Brusselsesteenweg staan verschillende gebouwen van de gemeente zelf die niet meer gebruikt worden en bijgevolg afgebroken zullen worden.”

Het plan om de verloedering tegen te gaan staat al in de steigers sinds 2017. Het lokale bestuur is sinds dat jaar zelf bevoegd voor het opsporen, registreren en aanpakken van verwaarloosde woningen en gebouwen.