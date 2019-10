Gemeente zoekt vrijwilligers voor dorpsrestaurants RDK

17 oktober 2019

Het schepencollege van Zemst is deze maand gestart met maandelijkse dorpsrestaurants in de WIK Cultuurhal in Zemst-Laar en zoekt nog enkele vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Elke derde dinsdag van de maand – tot maart volgend jaar – worden alle Zemstenaars uitgenodigd om aan een democratische prijs de benen onder de tafel te schuiven en andere mensen te ontmoeten. Maar de organisatie van zo’n dorpsrestaurant vergt heel wat werk, waardoor de gemeente nu op zoek is naar vrijwilligers. Zie je het zitten om praktische ondersteuning bij het gebeuren te bieden? Wil je gerust helpen met tafels klaar te zetten, te dekken, bezoekers warm te onthalen, maaltijden op te dienen en af te ruimen of de tafels opnieuw op hun plaats te zetten? Dan kan je contact opnemen met Natalie Van Steenwinkel op 015/62.71.40 of via natalie.vansteenwinkel@zemst.be.