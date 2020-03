Gemeente zoekt nieuwe uitbater voor cafetaria sporthal en wil er sportcafé van maken Robby Dierickx

02 maart 2020

16u28 0 Zemst Het schepencollege van Zemst gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van de sporthal van Eppegem. In juni loopt het contract van de huidige uitbaters af. De gemeente wil er een echt sportcafé van maken. Oppositiepartij CD&V vindt dat de voorwaarden voor de toekomstige uitbaters te streng zijn.

Meer dan twintig jaar staan de huidige uitbaters van de cafetaria van de sporthal van Eppegem er al achter de toog, maar in de zomer loopt de concessie af waardoor de gemeente op zoek moet naar nieuwe uitbaters. “Zij zullen – net zoals dat vandaag het geval is – instaan voor de planning en de boekingen in de sporthal”, zegt sportschepen Tim Borteel (sp.a). “Daardoor zullen ze ook de inkomsten van die zaalverhuur genereren.”

Het schepencollege wil de cafetaria ook fors opwaarderen door er een sportcafé van te maken. “We willen immers dat ook mensen die niet in de sporthal komen sporten hun weg naar de cafetaria vinden om er naar sportwedstrijden op groot scherm te kijken”, aldus nog Borteel. “Daarom vinden we het ook belangrijk dat de toekomstige uitbater snacks aanbiedt.”

Zonnepanelen

Volgens oppositiepartij CD&V zijn de voorwaarden voor de nieuwe concessiehouder veel te streng. “Zo moet hij mee investeren in de vernieuwing van de keuken en moet hij zelf instaan voor herstellingen en het onderhoud van de gebouwen”, zegt gemeenteraadslid Alex Heyvaert. “Tweede financiële dobber wordt de plaatsing van de zonnepanelen. Van de nieuwe concessiehouder wordt verwacht dat hij ofwel mee investeert ofwel zijn minder uitgaven aan kosten voor het elektriciteitsverbruik herinvesteert in de werking.”

“Als er grote herstellingswerken in de keuken nodig zijn, dan nemen wij die kosten voor onze rekening”, reageert schepen Borteel. “Over de zonnepanelen is nog niet echt duidelijkheid, aangezien die werken nog niet voor meteen zijn. Maar vandaag betalen de uitbaters zelf de energiekosten, dus het zou ook maar wat logisch zijn dat het bedrag dat uitgespaard wordt na de plaatsing van de zonnepanelen nuttig gebruikt wordt.”

Iedereen kan zich vanaf nu via de gemeente Zemst kandidaat stellen om de cafetaria uit te baten.