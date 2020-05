Gemeente Zemst start eind mei met verdeling mondmaskers Robby Dierickx

15 mei 2020

11u26 0 Zemst Het schepencollege van Zemst verwacht dat het eind mei kan starten met de verdeling van de mondmaskers onder de inwoners. Alle Zemstenaren ouder dan 12 jaar krijgen zo’n masker in de brievenbus.

De gemeente Zemst plaatste enkele weken geleden een bestelling mondmaskers bij Think Pink. Het schepencollege laat nu weten dat ze vermoedelijk volgende week geleverd zullen worden. Eind mei mogen alle inwoners vanaf 12 jaar oud dan ook een exemplaar in de bus verwachten. Het gemeentelijk team Burger en Onthaal is op dit moment alle pakketten aan het voorbereiden zodat het juiste aantal mondmaskers in de enveloppen gestoken kunnen worden. De werknemers van het gemeentebestuur zullen zelf instaan voor de verdeling en staan paraat zodat dit nog voor juni - gecontroleerd en op een zo kort mogelijke periode - kan gebeuren. In elk pakket worden ook een begeleidende brief en een handleiding voor het juiste gebruik gestopt.

De gemeente verwacht eind deze maand ook de levering filters van de federale overheid. Die zullen ook verspreid worden onder de inwoners.