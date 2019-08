Gemeente wil terrein Zennebruggenbos ontwikkelend als recreatieruimte RDK

30 augustus 2019

09u48 0

Het schepencollege van Zemst wil het terrein Zennebruggenbos, dat langs de Heidestraat vlakbij de nieuwe fietssnelweg ligt, inrichten als recreatiegebied. Zo denkt het gemeentebestuur aan de ontwikkeling van de bestaande bosvegetatie, een uitbreiding van het bos, het aanleggen van een fruitboomgaard, het plaatsen van een bijenhal en picknickbanken, het aanleggen van wandelpaden en het plaatsen van speelnatuur. Omdat het schepencollege beseft dat zo’n project vragen oproept, zal de gemeente via de eigen kanalen en via partners als het regionaal Landschap, natuurverenigingen en jeugdbewegingen communiceren over de stand van zaken van de werken.

Het hele project wordt op 12 september voorgelegd aan de gemeenteraad. Het schepencollege wil met de realisatie ervan haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een groen-blauw netwerk in de Zennevallei.

Meer over Heidestraat

Zennevallei

politiek