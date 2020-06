Gemeente wil jumelage met Spermezeu verbreken, “al blijft Roemeense delegatie wel welkom” Robby Dierickx

17 juni 2020

13u42 1 Zemst “We vinden het niet kunnen dat het Zemstse schepencollege de jumelage met de Roemeense gemeente Spermezeu eenzijdig wil verbreken”, klinkt het. Volgens oppositiepartij CD&V komt er namelijk een einde aan een 30 jaar lange samenwerking. Burgemeester Veerle Geerinckx laat echter weten dat de Roemeense delegatie welkom blijft, maar benadrukt dat het lokale bestuur al een tijdje onbereikbaar is.

Meer dan dertig jaar geleden gingen Zemst en Spermezeu een samenwerking aan, die elf jaar geleden overging in een jumelage. De voorbije jaren waren er verschillende uitwisselingen en ging er jaarlijks ongeveer 3.000 euro naar de Roemeense gemeente. “Maar nu beslist het schepencollege eenzijdig om de jumelage te verbreken, zonder contact te hebben gehad met het lokale gemeentebestuur”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Erik Moens. “Het college beweert dat het het voorbije jaar niets meer vernam van de collega’s in Spermezeu. Men had ons gerust kunnen inschakelen, want wij hebben binnen CD&V goede contacten in Spermezeu. Dat het schepencollege niet meer bereid is om de jaarlijkse 3.000 euro te betalen, dat kunnen we nog begrijpen. Maar moet daarom de hele jumelage opgeblazen worden?”

Kennisuitwisselingen

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) benadrukt dat het schepencollege al anderhalf jaar contact met het bestuur van de Roemeense gemeente tracht op te nemen. “Maar zonder resultaat”, klinkt het. “We hadden graag geweten wat ze met de 3.000 euro zou doen. We hebben trouwens wel degelijk een beroep gedaan op de CD&V’ers, maar zij konden ons ook niet in contact brengen met het plaatselijke bestuur. Het is evenwel niet de bedoeling om alle banden met de Roemeense gemeente te verbreken. Gastvrije bezoeken en kennisuitwisselingen blijven zeker mogelijk. Maar het financieren van zo’n gemeente is niet meer van deze tijd. Roemenië behoort tot de Europese Unie en krijgt via die weg ook subsidies.”

Ondertussen gaat de gemeente ook op zoek naar een andere zustergemeente om aan kennisuitwisseling te doen. Burgemeester Geerinckx laat weten dat alle suggesties welkom zijn.