Gemeente werkt aan toegankelijkheid, maar oppositie vindt dat het nog wat beter kan Robby Dierickx

24 februari 2020

10u51 0 Zemst Het schepencollege van Zemst heeft begin dit jaar het handvest ‘Toegankelijke gemeente’ van de provincie ontvangen als gevolg van haar inzet om de gemeente toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Oppositiepartijen CD&V en Open Vld roepen de gemeente op om nu niet stil te blijven zitten en verdere actie te blijven ondernemen.

In de vorige legislatuur behaalde Zemst al 9 van de 10 punten om tot ‘toegankelijke gemeente’ bekroond te worden, maar de voorbije maanden werd ook het laatste punt binnengehaald. Daardoor kreeg het schepencollege in januari het handvest ‘Toegankelijke gemeente’. “We zijn tevreden dat Zemst één van de eerste 18 gemeenten in Vlaams-Brabant is die dit handvest binnen halen”, zeggen oppositieraadsleden Erik Moens (CD&V) en Katia De Vreese (Open Vld). “Maar het werk is verre van af. We willen dat de gemeente stevig voort werkt rond het thema. Een gestage werking van bij de opstart is één ding, een stilstand zou nefast zijn.”

Actieplan

Volgens schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey (N-VA) zijn enkele realisaties al zichtbaar, terwijl andere nog in de steigers staan. “Voor andersvaliden hebben we al parkeerplaatsen vlakbij de ingang van het gemeentehuis gerealiseerd”, klinkt het. “Ondertussen hebben we ook al twee knelpuntenwandelingen met rolstoelgebruikers gehouden. Een studiebureau zou normaal binnen enkele weken met een actieplan op de proppen moeten komen om de knelpunten op het openbaar domein weg te werken. Daarnaast bekijken we ook hoe we gebouwen toegankelijker kunnen maken.”