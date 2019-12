Gemeente waarschuwt voor misleidende brieven rond groepsaankopen Robby Dierickx

11 december 2019

Wikipower, een commercieel bedrijf, heeft de voorbije dagen brieven naar inwoners van Zemst gestuurd met informatie over een groepsaankoop voor energie. In die brief wordt volgens het schepencollege de indruk gewekt dat Wikipower samenwerkt met het gemeentebestuur. De gemeente kreeg er de voorbije dagen al verschillende vragen over en maakt nu duidelijk dat er van een samenwerking met Wikipower geen sprake is. “Voor groepsaankopen rond isolatie, zonnepanelen, ramen en verwarming, werken we alleen samen met de provincie Vlaams-Brabant en 3Wplus”, klinkt het.

Meer info over de groepsaankopen staat op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.