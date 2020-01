Gemeente verlengt concessie tennisterrein Keizer Karelwijk Robby Dierickx

08 januari 2020

Het schepencollege van Zemst heeft beslist om de concessie van een tennisveld in de Keizer Karelwijk te verlengen. Het terrein ligt in de Fabiolalaan in Elewijt en wordt al sinds de jaren 80 gebruikt door de bewoners van de wijk. De vereniging vzw De Keizer Karelvrienden wil het wijkleven door en met de buurtbewoners stimuleren en samen met de wijkbewoners actief zijn en bewegen. Met dit lopende project in de Fabiolalaan trachten De Keizer Karelvrienden deze doelen zo goed als mogelijk te bereiken.

Het gemeentebestuur is naar eigen zeggen trots om met dergelijke vereniging samen te werken en heeft daarom beslist om de concessie voor het tennisveld te verlengen.