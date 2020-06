Gemeente verdeelt kinderboek van Elewijtse over virussen in scholen Robby Dierickx

16 juni 2020

15u14 0 Zemst Het schepencollege van Zemst heeft 220 exemplaren van het kinderboek ‘Help, ik ben een virus!’ aangekocht en verdeeld onder de acht basisscholen. De aankoop kwam er op aangeven van oppositiepartij CD&V. Het boek is afkomstig van de Elewijtse Pascale De Snijder.

In ‘Help, ik ben een virus!’ leggen auteur Pascale De Snijder en Ingrid Van der Haegen, die voor de illustraties zorgde, uit wat een virus juist is en hoe ouders er het best met hun kinderen over kunnen praten. Het boek kwam tot stand toen het coronavirus nog volop aanwezig was in ons land. “CD&V vroeg of het geen goed idee was om die boekjes in deze coronatijden aan te kopen en te verdelen onder de Zemstse scholen”, legt onderwijsschepen Joeri Van den Brande (Groen) uit. “We waren dat idee zeer genegen, zeker omdat het boek van de hand is van een inwoner van onze gemeente en omdat het thema brandend actueel was. Daarom hebben we beslist om 220 exemplaren aan te kopen.”

De boekjes worden verdeeld onder de acht Zemste basisscholen en ook de bibliotheek krijgt een exemplaar.