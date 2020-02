Gemeente verbiedt verkoop van dieren op Pinksterjaarmarkt: “Pure broodroof door de gemeente” Robby Dierickx

22 februari 2020

13u12 10 Zemst Op de Pinksterjaarmarkt in Zemst mogen vanaf dit jaar geen levende dieren meer verkocht worden. Dat besliste het schepencollege, tot groot ongenoegen van de organisator én de uitbaters van kinderboerderij De Dierenhoeve uit Wiekevorst. “Pure broodroof”, klinkt het daar. Volgens schepen Greta Lauwers wil de gemeente hiermee inzetten op dierenwelzijn.

Al vijftien jaar staan Paul Vervoort en Carine Baldewijns van kinderboerderij De Dierenhoeve uit Wiekevorst bij Heist-op-den-Berg op de Pinksterjaarmarkt in Zemst. Ze verkopen er pluimvee en knaagdieren zoals konijnen en cavia’s. Maar nu heeft het schepencollege dus beslist dat er niet langer levende dieren verkocht mogen worden. De reden? De dieren zouden te gestresseerd zijn door de verkoop op een markt.

De beslissing van het schepencollege zet echter kwaad bloed bij Paul en Carine van De Dierenhoeve. “Dit is pure broodroof door de gemeente”, klinkt het. “Met de opbrengst van de verkoop in Zemst voorzien we onze andere dieren op de kinderboerderij van voedsel. Zo’n jaarmarkt levert ons elk jaar namelijk heel wat winst op. De gemeente liet ons weten dat we er wel nog voor de show mogen komen staan, maar daarvoor betalen we geen standgeld. We zullen dus nog bekijken of we dit jaar wel naar Zemst afzakken.”

De gemeente neemt onze broodwinning af. Met de opbrengst van de verkoop in Zemst voorzien we onze andere dieren op de kinderboerderij van voedsel Carine Baldewijns van kinderboerderij De Dierenhoeve

Ook Denis Van Boxem, die de Pinksterjaarmarkt mee organiseert, betreurt de beslissing van het schepencollege. “Dit is inderdaad pure broodroof voor enkele standhouders”, vindt hij. “Maar als organisator heb ik er jammer genoeg niets op te zeggen.”

Geen plaatsbezoek

Schepen van Dierenwelzijn Greta Lauwers (VLAM) zegt dat het gemeentebestuur met deze maatregel haar hart voor dieren toont. “Dieren verkoop je namelijk niet om commerciële redenen”, zegt ze. “Als je een kinderboerderij runt, maar je inkomsten moet halen uit de verkoop van levende dieren, dan stel ik me daar vragen bij. Zelf vang ik al jaren achtergelaten katten op en ik doe dat ook met eigen middelen. Zo’n verkoop heeft grote gevolgen voor de dieren. Het bezorgt hen heel wat stress. Bovendien weten de verkopers niet waar de dieren belanden, want er gebeurt nooit een plaatsbezoek op voorhand. En eigenlijk zou men nadien ook nog eens ter plaatse moeten gaan om te controleren of de beestjes wel goed verzorgd worden, maar dat is niet het geval.”

Alle dieren weg?

Voorlopig mogen de dieren wel nog tentoongesteld worden, maar de kans bestaat dat dat in de toekomst ook verboden wordt. “Als het van mij afhangt, dan verdwijnen alle dieren van de jaarmarkt”, aldus Lauwers. “Ik wil niet langer dat ze blootgesteld worden aan onnodige stress.”

Denis Van Boxem huivert bij de gedachte dat er in de toekomst helemaal geen dieren meer toegestaan zouden zijn op zijn evenement. “Als men die regel doorvoert, dan is het geen jaarmarkt meer, maar een gewone markt. Dieren horen namelijk traditiegetrouw bij een jaarmarkt.”