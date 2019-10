Gemeente start met pilootproject rond dorpsrestaurants RDK

03 oktober 2019

09u50 0

Het schepencollege van Zemst gaat de komende zes maanden evenveel dorpsrestaurants openen. Bedoeling van het pilootproject is plekken te creëren waar iedereen samen kan eten. Na zes maanden volgt een evaluatie. Het eerste dorpsrestaurant vindt op dinsdag 15 oktober plaats in Zemst-Laar.

Het concept van het dorpsrestaurant is eenvoudig: inwoners samen aan tafel krijgen. Voor 8 euro krijgt iedereen soep, een hoofdgerecht en een dessert. De aanwezigen kunnen nadien kiezen om naar huis te gaan of te blijven voor de voorziene animatie. Op 15 oktober om 12.30 uur wordt het startschot van het pilootproject gegeven in de WIK-cultuurhal in Zemst-Laar. Inschrijven is verplicht en kan via dorpsrestaurants@zemst.be of 015/61.88.90. Na zes maanden wordt het proefproject geëvalueerd en eventueel bijgeschaafd.

De gemeente gaat voor dit project een samenwerking aan met Zorgbedrijf Rivierenland.