Gemeente start beloningssysteem voor fietsende leerlingen en werknemers RDK

23 oktober 2019

08u10 0 Zemst Het schepencollege van Zemst voert een fietsbeloningssysteem in voor de scholen, het gemeentepersoneel en de gemeentelijke werkplaatsen. Wie vaak fietst, krijgt munten die ingeruild kunnen worden bij lokale handelaars.

Om de leerlingen van de scholen op haar grondgebied, maar ook de mensen die op het gemeentehuis en in de gemeentelijke werkplaatsen aan de slag zijn te motiveren om vaker met de fiets naar school of het werk te rijden, lanceert het Zemstse schepencollege een fietsbeloningssysteem. De registratie gebeurt automatisch, dankzij sensoren die de aanwezige fietsen detecteren. Als beloning krijgen de fietsende leerlingen of werknemers digitale munten die ingeruild kunnen worden bij de lokale handelaars. De actie past in het gemeentelijk klimaatactieplan en draagt bij aan een veiligere schoolomgeving.