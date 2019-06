Gemeente plukt zonder nadenken foto van internet om te gebruiken op promomateriaal en moet fotograaf nu 3.000 euro schadevergoeding betalen Robby Dierickx

24 juni 2019

15u16 1 Zemst 3.000 euro: zoveel moet de gemeente Zemst aan een lokale fotograaf betalen omdat zijn foto van de Weerdse molen eind vorig jaar ongevraagd gebruikt werd voor de aankondiging van een fakkeltocht. Bernard van Velsen eiste aanvankelijk een schadevergoeding van 8.900 euro, maar ging finaal akkoord met 3.000 euro.

Om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, organiseerden de gemeente Zemst, vrijwilligers en enkele verenigingen waaronder de KWB van Weerde en Heirweg I een fakkeltocht in oktober vorig jaar. Om het evenement voldoende onder de aandacht te brengen, werden affiches en flyers gedrukt. Voor dat promotiemateriaal koos het toenmalige schepencollege voor een foto van de ruïne van de Weerdse molen, die in de Eerste Wereldoorlog vernield werd. De foto werd zonder nadenken van het internet geplukt. Wat de gemeente evenwel niet wist, was dat het beeld niet auteursrechtenvrij was. Gevolg? Maker van de foto, de Elewijtse fotograaf Bernard van Velsen, klopte al snel bij het gemeentebestuur aan.

“De gemeente gaf toe dat mijn foto onrechtmatig gebruikt werd, maar schermde al snel met een artikel uit het wetboek dat stelt dat de foto ondergeschikt is aan het onderwerp: de herdenking van de Eerste Wereldoorlog”, aldus van Velsen. “De foto werd vervolgens niet weggehaald en prijkte van september tot januari op affiches, flyers en op verschillende websites. Daarom nam ik een advocaat in de arm en eiste een schadevergoeding van 8.900 euro van de gemeente. Daarnaast ontvingen ook de KWB van Weerde en Heirweg I een factuur van respectievelijk 1.400 en 800 euro omdat ze de foto gebruikten op hun website. Had men zich op voorhand verontschuldigd of had men me na de waarschuwing vier tickets voor het evenement gegeven, dan was dit allemaal niet nodig geweest.”

3.000 euro schadevergoeding

Dat gebeurde echter niet en dus dreigde een rechtszaak. Uiteindelijk werd de hele discussie toch in der minne geregeld. De gemeente moet geen 8.900, maar ‘slechts’ 3.000 euro betalen aan de fotograag. In die 3.000 euro zit ook de schadevergoeding die de fotograaf aan de KWB en Heirweg I vroeg. Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) beseft dat de gemeente in de fout ging, maar betreurt wat er nadien gebeurde. “Het ging hier allicht om een menselijke fout”, reageert ze. “Een fout die zeker niet moedwillig gemaakt werd. Dat er vervolgens gedreigd werd met een rechtszaak, vind ik jammer.”

Bernard van Velsen is tevreden dat de zaak eindelijk opgelost werd. “Ik heb me finaal neergelegd bij die 3.000 euro omdat ik geen zin had in een lange procedureslag”, klinkt het. “Ik hoop dat de gemeente nu beseft dat je niet zomaar foto’s van internet mag plukken.”